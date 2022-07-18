ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Технические индикаторы по X5 Retail Group благоприятны для «быков»

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных максимумов, не получив достаточной поддержки от корпоративных историй и внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск снизился на 0,78%, до 2093,04 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,71%, до 1169,73 пункта благодаря укреплению рубля.

Рубль на Мосбирже повышался в пределах 1,5% против доллара и евро, находясь у 56,40 руб. и 57,20 руб. соответственно. На Форекс рубль терял 0,2-2,8% против доллара и евро, тем не менее по валютным парам оставаясь ниже важных краткосрочных уровней 57,50 руб. и 58 руб. соответственно, что указывает на преобладание рублевых покупателей на рынке.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+7,86%), котировки ФСК ЕЭС (+6,25%), адр Ozon (+6,05%), гдр X5 Retail Group (+5,10%), бумаги ЛСР (+4,80%) и акции ПИКа (+3,45%).

Акции банка «Санкт-Петербург» в понедельник продолжали пятничный рост, который начался после новостей о рекомендации наблюдательным советом дивидендов за 1-е полугодие 2022 года в размере 11,81 руб. и 11 коп на обыкновенную и привилегированную акции с доходностью около 14% и 0,3% соответственно.

ФСК ЕЭС повышалась на фоне новостей о присоединении к Россетям. Цена выкупа акций ФСК ЕЭС у несогласных с реорганизацией определена на уровне 0,0904 руб., а акций Россетей – на 0,6058 руб. и 1,273 руб. за обыкновенную и привилегированную бумагу соответственно. Котировки Россетей в понедельник падали.

X5 Retail Group в понедельник представила операционные результаты за 2-й квартал 2022 года, согласно которым общие продажи группы увеличились на 18,6% г/г до 647,3 млрд руб., сопоставимые продажи выросли на 11,7%, а рост среднего чека составил 11%. Результаты немного превысили наши прогнозы, при этом финансовая отчетность ритейлера должна быть опубликована 2 августа.

C технической точки зрения расписки X5 Retail Group выглядят достаточно сильно и развивают краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд с перспективой дальнейшего роста. При закреплении выше сопротивления 1200 руб. следующей краткосрочной целью бумаг станет 1260 руб., в то время как в среднесрочной перспективе положение котировок выше 1110 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) позволяет рассчитывать на развитие их роста в район 1600 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Технические индикаторы призывают сохранять «длинные» позиции по бумагам при положении выше поддержек 1030 руб. и 1100 руб.

В лидерах снижения находились акции ИнтерРАО (-2,81%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,78%), котировки ЛУКОЙЛа (-1,94%), акции En+ Group (-1,89%) и бумаги НЛМК (-1,87%).

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,3%, продолжая коррекционное восстановление вслед за биржами США. Значимых макроэкономических событий в регионе в понедельник не запланировано, при этом уже во вторник выйдет окончательная оценка потребительской инфляции еврозоны за июнь. Евро в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе и ожидаемого повышения процентных ставок отступал от паритета к доллару.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2%, продолжая коррекцию к краткосрочным сопротивлениям 107,50 долл. и 104 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержку котировкам оказывало коррекционное ослабление доллара, отсутствие макроэкономических данных за рубежом и неспособность Байдена договориться об увеличении нефтедобычи в Саудовской Аравии. Позже на неделе при приближении к указанным уровням продажи фьючерсов могут возобновиться.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 1% перед публикацией квартальных результатов Bank of America, IBM и Goldman Sachs. Отсутствие макроэкономических релизов в понедельник может поддержать покупки в надежде на умеренно жесткий тон ФРС на следующей неделе.

События дня:

акции Ростелекома, Сургутнефтегаза последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

квартальные результаты Bank of America, IBM, Goldman Sachs.

встреча глав МИД Евросоюза, обсуждение новых санкций против РФ.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки на фоне желания инвесторов продолжить коррекцию от локальных минимумов в том числе по сырьевым товарам. О смене среднесрочных нисходящих трендов по рисковым активам, однако, речи пока не идет. Индекс Мосбиржи при этом не смог устоять выше 2100 пунктов и остается под медвежьим давлением в ожидании объявления о новых санкциях со стороны ЕС. Инвесторы в РФ пока не верят в радужные перспективы «широкого рынка» и осуществляют лишь точечные покупки.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».