ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Американские акции и нефть подошли к целям краткосрочной коррекции

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. В России ждут продолжения сезона операционных результатов.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после роста в первой половине дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,7-0,8%. Индикаторы развернулись от района максимумов с конца июня и вернулись к краткосрочным поддержкам (в частности, 3820 пунктов по S&P 500) в виде средних полос Боллинджера дневных графиков, преодоление которых может сигнализировать возвращение к более значительным продажам. Инвесторы ждут очередного заседания ФРС на следующей неделе, а также оценивают поступающие макроэкономические данные и корпоративные отчетности. Квартальные результаты Goldman Sachs в понедельник по показателям прибыли и выручки превысили прогнозы, но в компании при этом наряду с Apple предупредили о возможном замедлении найма новых сотрудников в складывающихся экономических условиях.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% перед публикацией первых данных по национальному рынку жилья за июнь.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который отступил от внутридневных максимумов. Статистика вторника показала большее, чем ожидалось, ускорение занятости в Великобритании в мае наряду со стабилизацией уровня безработицы на отметке 3,8%. В течение дня при этом будет опубликован окончательный индекс потребительских цен еврозоны за июнь, который, вероятно, составил рекордные 8,6% г/г.

На торгах в Азии утром вслед за продажами на западных биржах преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных вырос на 0,65%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,50%. Китайские индексы падают в пределах 1% на фоне возобновления ограничительных антивирусных мер в некоторых регионах страны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после коррекционного скачка наверх на 5% накануне. Котировки вернулись в район ближайших сопротивлений 107 долл и 103,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых инвесторы будут принимать решение о дальнейшей динамике. Пока что поддержку ценам оказывает ослабление доллара и усиление энергетического кризиса в Европе. Возвращение опасений относительно сокращения спроса, однако, может вернуть продавцов на рынок.

События дня:

окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск).

число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в июне (15.30 мск).

выступление главы Банка Англии Бейли (20.45 мск).

операционные результаты ММК, Детского мира за 2-й кв 2022 г.

Мосбиржа начнет торги фьючерсом и опционом на индекс пшеницы.

квартальные результаты J&J, Netflix, Halliburton, Hasbro.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 1%, при этом сильный рубль вновь помог долларовому индикатору, который, однако, отступил от района 1185 пунктов. Индекс Мосбиржи при этом не смог преодолеть сопротивления 2150 пунктов и остается зажат в довольно узком диапазоне торгов. Импульса к масштабному движению в ту или иную сторону у рынка по-прежнему нет.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет в пределах 1%, находясь у 56,90 руб и 57,20 руб соответственно. Валютные пары остаются у важных краткосрочных уровней 57,50 руб и 59 руб перед заседанием ЦБ РФ на этой неделе.

В начале торгового дня российский рынок может ощущать нисходящее давление со стороны ухудшения настроений за рубежом и выйти в минус в рублевом сегменте. В течение сессии инвесторы будут оценивать операционные результаты ММК и Детского мира за 2-й квартал, при этом представители ритейл-сектора вслед за сильными результатами X5 Retail Group накануне вновь могут приятно удивить. В остальном американские акции и нефть подошли к ключевым краткосрочным сопротивлениям, у которых может случиться разворот вниз, что оказало бы давление на многие рисковые активы.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».