ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Акции Ростелекома чувствуют себя стабильно

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил падение в рублевом сегменте на фоне дивидендных отсечек и ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск снизился на 1,92%, до 2056,12 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,73%, до 1177,29 пункта, продолжая получать поддержку со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже повышался в пределах 2,5% против доллара и евро, находясь у 55 руб. и 56,10 руб. соответственно. На Форекс рубль прибавлял порядка 2-3% против доллара и евро, продолжая торговлю в узком диапазоне.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали котировки ТМК (+13,13%), адр HeadHunter (+2,98%), акции Детского мира (+1,83%), гдр Fix Price (+1,28%), бумаги ИнтерРАО (+1,06%) и акции ТГК-1 (+0,76%).

Акции ТМК во вторник подскочили после новостей о рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 9,68 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 12,3%. Закрытие реестра назначено на 9 сентября, а собрание акционеров – на последние числа августа.

Детский мир представил операционные результаты за 2-й квартал, согласно которым чистая выручка группы увеличилась на 10,5% г/г после повышения на 6% кварталом ранее. Увеличение среднего чека во 2-м квартале составило 18,2% г/г, по сути, обеспечив весь рост сопоставимых продаж. К середине сессии бумаги Детского мира отступили от внутридневного пика (76,98 руб.) с начала июля.

В лидерах снижения находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-12,21%) и Транснефти (-8,90%), обыкновенные акции Ростелекома (-7,46%), котировки ФСК ЕЭС (-4,01%), бумаги НМТП (-3,42%) и акции ММК (-2,45%).

ММК во вторник представила операционные результаты за 2-й квартал текущего года, которые были ожидаемо слабыми и показали снижение выплавки стали на 15% г/г при падении продаж на 29% г/г. Компания отметила существенное давление на рентабельность вследствие совокупности факторов: низкий спрос на рынке России, сложная конъюнктура экспортного рынка, снижение рублевых цен на металлопродукцию и сохранение высоких цен на основные сырьевые ресурсы.

Акции Сургутнефтегаза, Транснефти и Ростелекома при этом торговались без дивидендов за 2021 год, а бумаги ФСК ЕЭС корректировались после сильного роста накануне.

C технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома в рамках дивидендного гэпа опустились к минимуму с середины июня и остановили падение у нижней полосы Боллинджера дневного графика (59 руб.), от которой вполне могут развить восстановление к 63,50 руб. для закрытия гэпа. Ростелеком с середины апреля чувствует себя стабильно и удерживается выше поддержки 57,50 руб., которую можно назвать важным среднесрочным уровнем. Выше 57,50 руб. имеет смысл сохранять среднесрочные «лонги» по бумагам при соответствующих фундаментальных сигналах, в то время как закрепление ниже указанной отметки укажет на риски ускорения падения вплоть до возвращения к февральскому минимуму 45,45 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии отступил от минимумов и почти не изменял позиций, пытаясь стабилизироваться после подтверждения роста индекса потребительских цен еврозоны в июне на 8,6% г/г вслед за повышением на 8,1% месяцем ранее. В СМИ при этом поступили сообщения о возможном повышении процентных ставок ЕЦБ в этот четверг сразу на 50 базисных пунктов, что способствовало дальнейшему отступлению евро от паритета к доллару.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в минус и теряли около 2%, ожидаемо отступая от краткосрочных сопротивлений 107 долл. и 103,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При неспособности котировок закрепиться выше указанных значений цены могут развить снижение в район недавних многомесячных минимумов под давлением новостей о новых локдаунах в Китае и рисках сокращения мирового спроса.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 0,8% перед первыми данными по рынку жилья страны за июнь, состояние которого, вероятно, осталось достаточно стабильным. Развить более уверенный рост в ближайшие дни американскому фондовому рынку при этом может мешать близость важных краткосрочных сопротивлений и перспектива скорого повышения процентных ставок в стране.

События дня:

число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в июне (15.30 мск).

выступление главы Банка Англии Бейли (20.45 мск).

Мосбиржа начнет торги фьючерсом и опционом на индекс пшеницы.

квартальные результаты J&J, Netflix, Halliburton, Hasbro.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник можно было наблюдать попытки возвращения к восходящему тренду, но обстановка в европейском регионе на фоне разворачивающегося энергетического кризиса и экономической нестабильности оставалась напряженной. Индекс Мосбиржи стремился к июльскому минимуму 2049 пунктов, не получая достаточной поддержки от корпоративных историй. Позитивным сигналом на среднесрочную перспективу при этом является объявление уже двумя достаточно ликвидными компаниями (ТМК и банк «Санкт-Петербург») о выплатах дивидендов за первое полугодие текущего года, что дает надежду на аналогичные шаги других эмитентов.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».