ИК «ВЕЛЕС Капитал»: У российского рынка вряд ли хватит сил на масштабный рост
20 Июля 2022
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. В США заявили о готовности ввести новые санкции против России.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 2,4-3,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок вернулся к максимумам с июня на фоне оптимистичных квартальных результатов таких компаний как Halliburton и Hasbro, а также данных об умеренном охлаждении национального рынка жилья в июне. Так, число начатых строительств домов упало на 2% м/м, а число разрешений на строительство снизилось на 0,6% м/м. Судя по всему, инвесторы рассчитывают на уже заложенное в цены повышение процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов на следующей неделе, в связи с чем более активно покупают акции.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Индикатор накануне приостановил рост у важного краткосрочного сопротивления 3945 пунктов, закрепление выше которого позволит ожидать тестирования уровня 4000 пунктов. Netflix отчитался о падении числа подписчиков во 2-м квартале почти на 1 млн пользователей, но ожидает возвращения показателя к росту в этом квартале.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который заметно ускорил рост на фоне надежд на восстановление поставок газа по «Северному потоку-1» на этой неделе. При этом в среду Еврокомиссия проведет заседание, на котором обсудит газовый кризис и возможности его урегулирования. Макроэкономические данные тем временем показали ускорение потребительской (до 9,4% г/г) и производственной (до 24% г/г) инфляции Великобритании в июне при замедлении производственной инфляции Германии за аналогичный период с 33,6% до 32,7% г/г.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,6%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,6%. Китайские индексы растут в пределах 1% в рамках глобального оптимизма.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 1,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки отступают от района краткосрочных сопротивлений 107 долл. и 103,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), корректируясь после уверенного роста предыдущих сессий. Часовые графики фьючерсов при этом остаются в восходящих трендах и указывают на возможное возвращение к росту, который мог бы перерасти в том числе в смену среднесрочных настроений. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США о запасах, который может показать увеличение запасов нефти на 1,35 млн баррелей. В Американском институте нефти накануне сообщили о повышении запасов «черного золота» на 1,86 млн баррелей.
События дня:
заседание Еврокомиссии по газовому кризису в Европе.
продажи домов на вторичном рынке США в июне (17.00 мск).
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск).
индекс цен производителей России в июне (19.00 мск).
квартальные результаты Alcoa, Tesla, Abbott Labs.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики, изменившись в пределах 1,5%. Долларовый РТС, однако, несмотря на сильный рубль держится ниже 1200 пунктов, а индекс Мосбиржи остается зажат в диапазоне 2045-2150 пунктов без четкого направления движения. Инвесторам не хватает поводов для масштабных покупок.
Рубль накануне на Мосбирже укрепился в пределах 1,6% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет примерно на 1,5%, находясь у 55,60 руб. и 56,90 руб. соответственно. Российская валюта перед заседанием ЦБ РФ продолжает движение в «боковике».
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попробовать выйти в плюс, следуя за оптимизмом на зарубежных площадках, но вряд ли речь будет идти о масштабном росте, поводов для которого у инвесторов пока нет. В Европе при этом ждут планов по урегулированию возможного газового кризиса, в США – очередных данных с рынка жилья, а на рынке нефти – отчета по запасам. Рисковые активы пытаются вернуться к повышению, но покупателям в преддверии увеличения процентных ставок ЕЦБ и ФРС стоит проявлять повышенную осторожность.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».