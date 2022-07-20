ИК «ВЕЛЕС Капитал»: У российского рынка вряд ли хватит сил на масштабный рост

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. В США заявили о готовности ввести новые санкции против России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 2,4-3,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок вернулся к максимумам с июня на фоне оптимистичных квартальных результатов таких компаний как Halliburton и Hasbro, а также данных об умеренном охлаждении национального рынка жилья в июне. Так, число начатых строительств домов упало на 2% м/м, а число разрешений на строительство снизилось на 0,6% м/м. Судя по всему, инвесторы рассчитывают на уже заложенное в цены повышение процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов на следующей неделе, в связи с чем более активно покупают акции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Индикатор накануне приостановил рост у важного краткосрочного сопротивления 3945 пунктов, закрепление выше которого позволит ожидать тестирования уровня 4000 пунктов. Netflix отчитался о падении числа подписчиков во 2-м квартале почти на 1 млн пользователей, но ожидает возвращения показателя к росту в этом квартале.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который заметно ускорил рост на фоне надежд на восстановление поставок газа по «Северному потоку-1» на этой неделе. При этом в среду Еврокомиссия проведет заседание, на котором обсудит газовый кризис и возможности его урегулирования. Макроэкономические данные тем временем показали ускорение потребительской (до 9,4% г/г) и производственной (до 24% г/г) инфляции Великобритании в июне при замедлении производственной инфляции Германии за аналогичный период с 33,6% до 32,7% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,6%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,6%. Китайские индексы растут в пределах 1% в рамках глобального оптимизма.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 1,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки отступают от района краткосрочных сопротивлений 107 долл. и 103,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), корректируясь после уверенного роста предыдущих сессий. Часовые графики фьючерсов при этом остаются в восходящих трендах и указывают на возможное возвращение к росту, который мог бы перерасти в том числе в смену среднесрочных настроений. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США о запасах, который может показать увеличение запасов нефти на 1,35 млн баррелей. В Американском институте нефти накануне сообщили о повышении запасов «черного золота» на 1,86 млн баррелей.

События дня:

заседание Еврокомиссии по газовому кризису в Европе.

продажи домов на вторичном рынке США в июне (17.00 мск).

отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск).

индекс цен производителей России в июне (19.00 мск).

квартальные результаты Alcoa, Tesla, Abbott Labs.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики, изменившись в пределах 1,5%. Долларовый РТС, однако, несмотря на сильный рубль держится ниже 1200 пунктов, а индекс Мосбиржи остается зажат в диапазоне 2045-2150 пунктов без четкого направления движения. Инвесторам не хватает поводов для масштабных покупок.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился в пределах 1,6% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет примерно на 1,5%, находясь у 55,60 руб. и 56,90 руб. соответственно. Российская валюта перед заседанием ЦБ РФ продолжает движение в «боковике».

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попробовать выйти в плюс, следуя за оптимизмом на зарубежных площадках, но вряд ли речь будет идти о масштабном росте, поводов для которого у инвесторов пока нет. В Европе при этом ждут планов по урегулированию возможного газового кризиса, в США – очередных данных с рынка жилья, а на рынке нефти – отчета по запасам. Рисковые активы пытаются вернуться к повышению, но покупателям в преддверии увеличения процентных ставок ЕЦБ и ФРС стоит проявлять повышенную осторожность.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».