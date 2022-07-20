ММК выпустил операционный отчет 2 квартал 2022 года

За счет показателей 1-го квартала отчет выглядит не таким удручающим. В начале года производство хоть и снизилось, но на умеренные 4% год к году. А цена на стальную продукцию была высокой. Продажи за полугодие упали на 15,7%, отражая сокращение экспорта и спроса на внутреннем рынке. В разрезе по месяцам видно, что самые серьезные проблемы были в июне, как раз когда стали появляться новости о плачевной ситуации в российской металлургии.

Цены на металлопродукцию во 2 кв. выросли из-за укрепления в рублях. В рублевом эквиваленте цены упали на 10,1%. Себестоимость сляба растет быстрее, что как раз и давит на рентабельность. Судя по тенденции, 3 квартал будет еще хуже: рубль не ослаб, цена на сталь снижается, а внутренний спрос за такой короткий промежуток времени не вырастет. Ждем отчеты других сталеваров, особенно интересно посмотреть на НЛМК.