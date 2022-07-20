Центральный банк видимо взял курс на принудительную дедоларизацию населения

Сегодня представитель ЦБ на конференции «Концепция совершенствования защиты розничных инвесторов» объявил ряд ключевых моментов новой стратегии ЦБ, которые затрагивают всех розничных инвесторов.

Первое и самое важное: ЦБ рассматривает повышение необходимой суммы для признания квалифицированным инвестором с 6 млн до 30 млн рублей. При этом из стоимости активов вычитаются обязательства перед брокером. Также исключается высшее экономическое образование как самостоятельный критерий.

Второй момент: сделки с иностранными ценными бумагами будут доступны только для квалифицированных инвесторов. А доступ для неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам в России будет временно(❓) закрыт. Но мы прекрасно знаем, что нет ничего более постоянного, чем временные меры.

Более важной представляется именно вторая мера, так как процент инвесторов, имеющих возможность вложить 30 млн в фондовый рынок, не значителен.

Плюсы:

Рост российского рынка.

Минусы:

Продолжение укрепления рубля.

Отток инвесторов с фондового рынка.

Бегство капитала к зарубежным брокерам.

Текущая концепция ещё не принята окончательно, но уже точно понятно, что это лишь вопрос времени.

🔻Тем временем первым последствием этого объявления стал провал акций СПб биржи к 17-00 сегодняшней торговой сессии на тринадцать процентов.