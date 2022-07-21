Polymetal представил производственные результаты за 2 кв. 2022 года

Акции компании обвалились на 7%, несмотря на то, что менеджмент сохранил прогноз по производству.

В первом полугодии добыча золота снизилась на 8%. В основном на это повлияло низкое содержание металла в Кызыле и запланированная остановка АГМК.

Продажи за полугодие упали на 23%, а во 2-м квартале на 40%. У компании пока не получилось полноценно наладить экспорт в Азию. Усугубила ситуацию очередная вспышка коронавируса в Китае и последовавшие ограничения.

Из положительного — цена продажи в долларах оказалась немного выше, чем в прошлом году. Тем не менее, выручка упала на 18%.

У компании скопились запасы из-за разрыва производства и реализации. Менеджмент считает, что в 3 кв. этот разрыв будет устранен за счет наращивания экспорта в Азию.

Полиметалл также назвал дату публикации финансовых результатов — 22 сентября. Возможно, тогда мы узнаем, будет ли компания разделять активы.