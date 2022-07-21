Polymetal представил производственные результаты за 2 кв. 2022 года
21 Июля 2022
https://www.proactiveinvestors.com/
Акции компании обвалились на 7%, несмотря на то, что менеджмент сохранил прогноз по производству.
В первом полугодии добыча золота снизилась на 8%. В основном на это повлияло низкое содержание металла в Кызыле и запланированная остановка АГМК.
Продажи за полугодие упали на 23%, а во 2-м квартале на 40%. У компании пока не получилось полноценно наладить экспорт в Азию. Усугубила ситуацию очередная вспышка коронавируса в Китае и последовавшие ограничения.
Из положительного — цена продажи в долларах оказалась немного выше, чем в прошлом году. Тем не менее, выручка упала на 18%.
У компании скопились запасы из-за разрыва производства и реализации. Менеджмент считает, что в 3 кв. этот разрыв будет устранен за счет наращивания экспорта в Азию.
Полиметалл также назвал дату публикации финансовых результатов — 22 сентября. Возможно, тогда мы узнаем, будет ли компания разделять активы.