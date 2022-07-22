Европа идет на повышение

ЕЦБ впервые за 11 лет повысил основные ставки, причем сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) и завершил эпоху отрицательных ставок в еврозоне. Вместе с аналитиками Market Power разбираемся, к чему это приведет.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, по депозитам - до нулевого уровня, по маржинальным кредитам - до 0,75%. ЕЦБ несколько смягчил свой сигнал о дальнейшем ужесточении. В результате рынки снизили ожидания по повышению ставок на следующем заседании в сентябре до 37 б.п.

Стоит напомнить, что в еврозоне годовая инфляция в июне поднялась до рекордных 8,6% против таргета в 2%. В июле ожидается дальнейшее ускорение инфляции до 9%. С текущими ставками около 0% такую инфляцию вряд ли удастся взять под контроль, однако ужесточение финансовых условий может привести к новому долговому кризису в еврозоне и ускорить наступление рецессии. Разразившийся политический кризис в Италии также ухудшает перспективы еврозоны.

Для снижения рисков долгового кризиса регулятор ввел новую программу выкупа облигаций для покупки бондов более экономически слабых стран юга (Италия, Греция, Испания, Португалия) для ограничения фрагментации в еврозоне (разницы между доходностями сильных стран Севера и слабых стран Юга).

Европейская экономика быстро движется к рецессии из-за украинского конфликта, рекордной инфляции, энергетического кризиса и газового конфликта с Газпромом. Поэтому мы не исключаем, что ЕЦБ еще до конца этого года остановит цикл повышения ставок и сместит фокус внимания с борьбы с инфляцией на поддержку экономического роста. Уход от негативных ставок в евро и рост доходностей по облигациям еврозоны может оказать негативное влияние на цену золота. Золото конкурирует с другими защитными активами – депозитами в долларах и евро, гособлигациями США и Германии. Чем выше ставки по долларам и евро, тем ниже привлекательность золота.

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