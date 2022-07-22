ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Яндекс: Прогноз финансовых результатов (2К22 GAAP)

Яндекс представит свои финансовые результаты за 2К 2022 г. во вторник 26 июля. Мы полагаем, что основные усилия компании в течение квартала были сосредоточены на экономии средств и обеспечении достаточной ликвидности. То есть холдинг постарался максимально ограничить траты, которые являлись необязательными, что, в свою очередь, могло привести к замедлению роста зависимых от инвестиций направлений. При этом мы все еще ожидаем от компании сильных результатов с ростом выручки на уровне 39% г/г, а также улучшением рентабельности EBITDA г/г и кв/кв. Так как компании удалось достигнуть договоренности о выкупе с подавляющим большинством держателей конвертируемых облигаций, следующий отчетный период может быть для холдинга менее сдержанным с точки зрения трат. Объем раскрытия информации, по всей видимости, останется ограниченным, и компания пока продолжит воздерживаться от проведения звонка и предоставления прогнозов. Наша рекомендация и целевая цена для акций Яндекса сейчас находятся на пересмотре.

Мы полагаем, что выручка Яндекса по итогам отчетного периода увеличилась почти на 39% г/г против 45% г/г в 1К. Мы ожидаем, что темпы роста замедлились во всех основных сегментах бизнеса компании по сравнению с началом года в связи с переходом к режиму экономии и сокращением инвестиций. Меньшие объемы вложений, скорее всего, положительно повлияли на рентабельность холдинга. Также на маржу, в отличие от 1К, не давили дополнительные выплаты зарплаты сотрудникам. Согласно нашей оценке, EBITDA Яндекса выросла почти в 10 раз кв/кв и составила 11,3 млрд руб.

Доля холдинга в поиске по итогам квартала существенно увеличилась и превысила 62% (+1,1 п.п. кв/кв и +2,4 п.п. г/г). Положительное движение наблюдалось как на Android, так и на iOS. На операционной системе Apple инвестиции Яндекса дают наибольший результат, позволив увеличить долю сразу на 6,2 п.п. г/г. Резкий рост доли связан как с инвестициями компании и ее фокусом на рост влияния, так и перекрытием возможности размещать рекламу в инструментарии Google. Рост доли в поиске и приток новых клиентов позволяют компании нейтрализовать негативный эффект от падения рекламного рынка. Мы полагаем, что темп роста выручки поискового сегмента замедлился с 25% в 1К до 20%, так как негативные эффекты распространялись на все 3 месяца квартала. В 1К значительное влияние на маржинальность сегмента оказала дополнительная выплата зарплаты сотрудникам, из-за чего рентабельность EBITDA просела до 42%. Без учета выплаты рентабельность составляла 46,4% и, мы думаем, она осталась примерно на том же уровне во 2К. Значение также близко к показателю сопоставимого периода прошлого года.

Яндекс в 1К перешел к раскрытию онлайн-торговли и такси в рамках единого отчетного сегмента. Мы полагаем, что выручка этого укрупненного направления вырастет на 53% г/г против 61% г/г в прошлый отчетный период. Наиболее сильное замедление темпов роста, на наш взгляд, произошло в электронной торговле на фоне оптимизации инвестиций и нормализации спроса после мартовского пика. Мы полагаем, что GMV Яндекс Маркет увеличилась в 2 раза г/г. Динамика в такси и каршеринге, по нашему мнению, остается стабильной. Прочие направления сегмента вроде доставки также, как нам представляется, сохраняют высокий показатель роста г/г близкий к двукратному. Совокупный убыток на уровне EBITDA подразделения мог сократиться до 3,7 млрд руб., что почти в 2,5 раза меньше, чем во 2К 2021 г. Основное влияние на рентабельность могла оказать оптимизация расходов Маркета и улучшение показателей в сегменте мобильности. Мы думаем, что убыток маркетплейса снизился на несколько млрд руб. кв/кв.

Мы ожидаем увидеть существенное замедление роста в сегменте объявлений, до 10% г/г, на фоне негативной динамики автомобильного рынка в России. Выйти в плюс сегменту могли помочь прочие направления, помимо Auto.ru, вроде недвижимости. Рентабельность объявлений при этом, скорее всего, осталась стабильной. В медиа рост выручки также постепенно замедляется как в силу эффекта базы сравнения, так и на фоне отсутствия доступа к новым крупным западным релизам. При этом мы полагаем, что аудитория сервиса Плюс продолжила расти в течение периода. Рентабельность EBITDA медиасервисов должна была сезонно улучшиться по сравнению с началом года.

В прочих инициативах важным драйвером роста мог стать облачный бизнес и также, мы ожидаем, что квартал был неплохим в сегменте девайсов. Яндекс продолжил инвестировать во все основные проекты, включая автономный транспорт, так что рентабельность EBITDA прочих инициатив, скорее всего, улучшилась кв/кв и г/г, но не так значительно, как могла бы.

Артем Михайлин, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».