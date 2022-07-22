События предстоящей недели (25 — 31 июля 2022 года)

Собрания акционеров проведут UNITED MEDICAL GROUP CY PLC, ГИТ, «Распадская», «Меридиан», ТГК-14 и РБК.

Понедельник, 25 июля

UNITED MEDICAL GROUP CY PLC проведет внеочередное собрание акционеров, посвященное утверждению аудиторов компании.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 18 августа, закроет ПАО «Кокс». На повестке дня одобрение ряда сделок.

Вторник, 26 июля

ПАО «ГИТ» проведет годовое собрание акционеров.

ПАО «ЭсЭфАй» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 18 августа.

Среда, 27 июля

Акционеры ПАО «Распадская» на внеочередном собрании утвердят аудитора компании.

Четверг, 28 июля

ПАО «Меридиан» проведет повторное годовое собрание акционеров.

Акционеры ПАО «ТГК-14» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок.

Пятница, 29 июля

Внеочередное собрание акционеров ПАО «РБК» утвердит размер вознаграждения членов совета директоров компании.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 22 августа, закроет ПАО «Наука-Связь».