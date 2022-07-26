ИК «ВЕЛЕС Капитал»: На биржах РФ будут ждать финансовых результатов Яндекса

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Российский рынок в условиях отсутствия значимых драйверов движения продолжает торговлю в диапазоне.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после колебаний в течение дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%, при этом в минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq. Рынок консолидировался недалеко от достигнутых на прошлой неделе пиков в условиях спокойного экономического фона и в ожидании продолжения сезона квартальных отчетностей в том числе в секторе высоких технологий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Вторник отметится для инвесторов публикацией данных по первичным продажам на рынке жилья страны, а также индекса потребительского доверия. Кроме того, выйдут многочисленные квартальные отчетности. Покупатели перед заседанием ФРС в среду сохраняют осторожность. Ритейлер Walmart при этом после завершения основных торгов понизил прогноз по прибыли, что способствовало сильному падению его бумаг.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от максимумов дня. Регион вновь беспокоит энергетический кризис в связи с очередным сокращением поставок газа по «Северному потоку-1». Во вторник энергетический вопрос вновь будет обсуждаться европейскими чиновниками.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,25%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,25%. Китайские индексы растут в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1,5% после роста примерно на 2% накануне, когда котировки смогли выйти из внутридневного минуса. Цены вернулись к ближайшим сопротивлениям 107,50 долл. и 98,50 долл. соответственно на фоне ослабления доллара, а также опасений в отношении дальнейшего сокращения поставок газа из России с потенциальным увеличением спроса на альтернативные энергоисточники. Среднесрочный тренд на нефтяном рынке, тем не менее, остается нисходящим.

События дня:

индекс потребительского доверия США в июле (17.00 мск)

продажи домов на первичном рынке США в июне (17.00 мск)

финансовые результаты Яндекса за 2-й кв. 2022 г. по US GAAP

представители ЕС обсудят энергетический кризис

квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, McDonald’s, Texas Instruments, 3M, General Electric, Moody’s, General Motors, Kimberly-Clark

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, изменившись на 0,5-1,5%. Индикаторы пока не могут преодолеть ближайших сопротивлений 2150 пунктов и 1210 пунктов соответственно, что не позволяет им развить восходящее движение и указывает на сохранение краткосрочного нисходящего давления на рынок.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб на 1,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет примерно на 1-1,5%, находясь у 57,50 руб. и 59 руб. соответственно. Российская валюта продолжает колебания в узком диапазоне без ярко выраженного направления движения.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в коррекционный минус в рублевом сегменте в связи с некоторым ухудшением настроений за рубежом и возможной фиксацией прибыли по выросшим ранее бумагам (в том числе IT-сектора). В целом драйверов для масштабного движения, однако, все еще нет, что можно сказать и о зарубежных площадках в ожидании подведения итогов заседания ФРС. В Европе чиновники продолжат обсуждение энергетического кризиса, в США выйдет большой блок квартальных отчетностей, а в России будут ждать финансовых результатов Яндекса.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».