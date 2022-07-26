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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: На биржах РФ будут ждать финансовых результатов Яндекса

26 Июля 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Российский рынок в условиях отсутствия значимых драйверов движения продолжает торговлю в диапазоне.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после колебаний в течение дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%, при этом в минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq. Рынок консолидировался недалеко от достигнутых на прошлой неделе пиков в условиях спокойного экономического фона и в ожидании продолжения сезона квартальных отчетностей в том числе в секторе высоких технологий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Вторник отметится для инвесторов публикацией данных по первичным продажам на рынке жилья страны, а также индекса потребительского доверия. Кроме того, выйдут многочисленные квартальные отчетности. Покупатели перед заседанием ФРС в среду сохраняют осторожность. Ритейлер Walmart при этом после завершения основных торгов понизил прогноз по прибыли, что способствовало сильному падению его бумаг.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от максимумов дня. Регион вновь беспокоит энергетический кризис в связи с очередным сокращением поставок газа по «Северному потоку-1». Во вторник энергетический вопрос вновь будет обсуждаться европейскими чиновниками.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,25%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,25%. Китайские индексы растут в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1,5% после роста примерно на 2% накануне, когда котировки смогли выйти из внутридневного минуса. Цены вернулись к ближайшим сопротивлениям 107,50 долл. и 98,50 долл. соответственно на фоне ослабления доллара, а также опасений в отношении дальнейшего сокращения поставок газа из России с потенциальным увеличением спроса на альтернативные энергоисточники. Среднесрочный тренд на нефтяном рынке, тем не менее, остается нисходящим.

События дня:

  • индекс потребительского доверия США в июле (17.00 мск)

  • продажи домов на первичном рынке США в июне (17.00 мск)

  • финансовые результаты Яндекса за 2-й кв. 2022 г. по US GAAP

  • представители ЕС обсудят энергетический кризис

  • квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, McDonald’s, Texas Instruments, 3M, General Electric, Moody’s, General Motors, Kimberly-Clark

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, изменившись на 0,5-1,5%. Индикаторы пока не могут преодолеть ближайших сопротивлений 2150 пунктов и 1210 пунктов соответственно, что не позволяет им развить восходящее движение и указывает на сохранение краткосрочного нисходящего давления на рынок.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб на 1,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет примерно на 1-1,5%, находясь у 57,50 руб. и 59 руб. соответственно. Российская валюта продолжает колебания в узком диапазоне без ярко выраженного направления движения.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в коррекционный минус в рублевом сегменте в связи с некоторым ухудшением настроений за рубежом и возможной фиксацией прибыли по выросшим ранее бумагам (в том числе IT-сектора). В целом драйверов для масштабного движения, однако, все еще нет, что можно сказать и о зарубежных площадках в ожидании подведения итогов заседания ФРС. В Европе чиновники продолжат обсуждение энергетического кризиса, в США выйдет большой блок квартальных отчетностей, а в России будут ждать финансовых результатов Яндекса.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: новости