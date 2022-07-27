ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рынки ждут заседания ФРС в приподнятом настроении

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение. Вечером будут подведены долгожданные итоги заседания ФРС.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,7-1,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок корректировался вниз в преддверии заседания ФРС, публикации отчетностей крупнейших представителей IT-сектора, а также выхода важных макроэкономических данных. Статистика вторника при этом показала падение индекса потребительского доверия в июле с 98,4 до 95,7 пункта и снижение продаж новых домов в июне на 8,1% г/г, хуже прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,9%. Базовым сценарием для рынка в среду является повышение процентных ставок ФРС на 75 базисных пунктов, в то время как отклонение от данного прогноза может вызвать повышенную волатильность. В корпоративном секторе опубликованные после завершения основной сессии квартальные результаты Microsoft не слишком впечатлили инвесторов, а Alphabet, напротив, порадовали.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который ускорил падение в течение дня. В среду прокачка газа по «Северному потоку-1» сократится до 20% от проектной мощности, но рынки все же могут пойти на коррекционное повышение. Индекс потребительского климата Gfk по Германии в августе при этом снизился с -27,7 до -30,6 пункта (ожидалось -28,9 пункта).

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский ASX 200 также увеличился на 0,2%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Статистика при этом показала рост прибыли промышленных компаний Китая в июне на 0,8% г/г после их снижения на 6,5% месяцем ранее – позитивный сигнал.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 0,5% после падения на 1-2% накануне, когда котировки отступили от сопротивлений 107,50 долл. и 98,50 долл. соответственно ввиду рисков замедления мировой экономики, о которых в очередной раз предупредили в Международном валютном фонде. Кроме того, на рынке ждали очередных продаж нефти из стратегических резервов США. Американский институт нефти при этом сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе примерно на 4 млн баррелей против ожидаемых от Минэнерго США данных о снижении показателя на 1 млн баррелей – позитивный для цен сигнал.

События дня:

заказы на товары длительного пользования в США в июне (15.30 мск).

индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск).

отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск).

промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в июне (19.00 мск).

решение ФРС по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск).

операционные результаты РУСАЛа, En+, Fix Price за 2-й кв. 2022 г.

квартальные результаты Airbus, Booking, Boeing, Carrefour, Credit Suisse, Deutsche Bank, Ford Motor, Lloyds, Meta Platforms, Moderna, MetLife, Yum! Brands, eBay, Wynn Resorts, Qualcomm, Rio Tinto, UniCredit, T-Mobile.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики, изменившись в пределах 3%. На этот раз в плюсе оказался рублевый индикатор, который стремился к 2200 пунктам и при положении выше 2150 пунктов обладает потенциалом развития роста в район 2300 пунктов. Индекс РТС, тем временем, оказался под давлением более слабого рубля и остается ниже психологически важной отметки 1200 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб на 3,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс теряет около 1%, находясь у 60 руб. и 61,1 руб. соответственно. Российская валюта, судя по всему, переходит к краткосрочному снижению в ожидании ввода нового бюджетного правила.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в плюс в рублевом сегменте благодаря улучшению настроений на зарубежных площадках и остаться под нисходящим давлением в долларовом из-за динамики рубля. На биржах РФ будут ждать публикации операционных результатов РУСАЛа, En+ и Fix Price, а на зарубежных площадках – подведения итогов заседания ФРС и большого блока квартальных отчетностей. Американские индексы могут отреагировать на повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов ростом, но выйти из среднесрочного нисходящего тренда им пока не удалось, а риски рецессии усиливаются.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».