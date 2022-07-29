Норникель выпустил производственный отчет за 1 полугодие

Если кратко, то все идет по плану.

Производство восстанавливается после аварий на «Октябрьском» и «Таймырском» рудниках. По итогам полугодия наблюдается рост по всем металлам.

Во 2-м квартале производство никеля уменьшилось на 6% по сравнению с 1-м. Это связано с плановым ремонтом оборудования в финском подразделении Harjavalta. Производство меди, наоборот выросло на фоне низкой базы 1-го квартала, тогда ремонтировали одну из печей Медного завода Норильского дивизиона. Добыча палладия с платиной стала более стабильной. Небольшое снижение связано также с ремонтом в Финляндии.

Забайкальский дивизион с тех пор как вышел на производственную мощность, особо не отклоняется от средних показателей.

Компания подтвердила прогноз производства на 2022 год. Менеджмент в качестве ключевого риска для выполнения плана выделил проблемы с поставкой высокопроизводительной техники и запасных частей. Но Норникель провел форум по импортозамещению и вроде как нашел решение.

У компании пока все идет неплохо в плане производства. Финансовые результаты могут даже превзойти прошлый год. Рынки сбыта есть, но пока неизвестно, несколько дороже стало перевозить продукцию, сохранится ли рентабельность.