Структурные изменения Яндекса
1 Августа 2022
Market Power
Основатель IT-компании может перестать контролировать ее активы в РФ
Яндекс:
МСар = ₽551 млрд.
Р/Е = n/a.
Как сообщает The Bell, Аркадий Волож может получить возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом.
В обмен на это право он лишится возможности контролировать оставшийся бизнес. Кто станет новым «хозяином» – пока непонятно.
Акции Яндекса (YNDX) падают на 4%.
Как считают аналитики Market Power, даже если эта история – правда, то вряд ли Яндекс ждут серьезные изменения, потому что иностранные активы – лишь маленькая часть компании.
Единственная перемена – Волож больше не будет управлять компанией. Однако насколько это большой риск – каждый оценивает сам. Мы считаем, что сильный бизнес Яндекса не очень зависим от того, кто станет новым управленцем.