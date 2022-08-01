Структурные изменения Яндекса

Основатель IT-компании может перестать контролировать ее активы в РФ

Яндекс:

МСар = ₽551 млрд.

Р/Е = n/a.

Как сообщает The Bell, Аркадий Волож может получить возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом.

В обмен на это право он лишится возможности контролировать оставшийся бизнес. Кто станет новым «хозяином» – пока непонятно.

Акции Яндекса (YNDX) падают на 4%.

Как считают аналитики Market Power, даже если эта история – правда, то вряд ли Яндекс ждут серьезные изменения, потому что иностранные активы – лишь маленькая часть компании.

Единственная перемена – Волож больше не будет управлять компанией. Однако насколько это большой риск – каждый оценивает сам. Мы считаем, что сильный бизнес Яндекса не очень зависим от того, кто станет новым управленцем.