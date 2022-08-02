В России ждут квартальных отчетностей, в мире – визита Пелоси на Тайвань

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. День для российских и зарубежных рынков отметится прежде всего корпоративными новостями, а также будет значимым с точки зрения геополитики.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,3%, которые отступили от максимумов с первой половины июня и застопорили рост у важных среднесрочных сопротивлений (в частности, 4120 пунктов по S&P 500). Рынок перешел в фазу консолидации, оказавшись под давлением акций энергетических компаний, в то время как макроэкономические данные показали ослабление роста в производственном секторе США в июле как по данным PMI, так и ISM.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, продолжая отступление от важного сопротивления перед запланированным на сегодня визитом спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией. На рынках опасаются усиления геополитической напряженности между КНР и западными странами, которая может еще больше усугубить состояние глобальной экономики.

Торги в Европе накануне, после нейтральной динамики в течение большей части дня, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, несмотря на слабые данные по производственной активности региона и розничным продажам Германии. Вторник будет спокойным с точки зрения макроэкономической статистики днем, а на корпоративном фронте нефтяной гигант BP опубликовал сильные квартальные результаты, которые могут поддержать настроения в отрасли.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,4%. Австралийский ASX 200 увеличился чуть менее чем на 0,1%. Резервный банк Австралии во вторник повысил процентную ставку с 1,35% до 1,85%, но смягчил общий тон заявления, позволяя ожидать более медленного ужесточения политики в будущем. Китайские индексы снижаются в пределах 2% на фоне усиления геополитической напряженности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются в пределах 0,5% после падения на 4-5% накануне. Котировки опустились к поддержкам 98 долл и 92 долл соответственно, у которых приостановили снижение и могут пытаться восстановить часть утерянных позиций. В целом же на рынок продолжает оказывать давление общемировое ослабление аппетита к риску ввиду опасности рецессии и последующего сокращения спроса на «черное золото». Во вторник ОПЕК проведет заседание технического комитета перед встречей мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, на которой, скорее всего, будет решено сохранить прежние квоты по наращиванию производства.

События дня:

заседание технического комитета ОПЕК.

финансовые результаты X5 Retail Group, ГМК "Норильский никель", Энел России, Юнипро за 2-й кв 2022 г.

Мосбиржа опубликует объемы торгов за июль 2022 г.

квартальные результаты Caterpillar, Honda Motor, PayPal, Starbucks, Uber.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно, в пределах 1,5%. На этот раз рынок оказался в минусе по рублевому индикатору и сумел выйти в плюс по долларовому благодаря укреплению рубля. Технически оба сегмента рынка, однако, продолжают движение в узких диапазонах без четкого направления движения.

Рубль накануне на Мосбирже, после снижения в течение дня, укрепился на 1-2,3% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс пытается развить рост, находясь у 60,20 руб и 61,60 руб против доллара и евро соответственно. Ближайшие важные поддержки для валютных пар расположены у 59,50 руб и 60,80 руб соответственно: их преодоление может изменить направление краткосрочного тренда.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, ощутит нисходящее давление со стороны ухудшения мировых настроений как минимум в рублевом сегменте, в связи с чем может развить наметившееся снижение. По ходу сессии инвесторы будут ждать квартальных результатов X5 Retail Group и Норникеля, при этом от последнего не исключают объявления о промежуточных дивидендах. Лучше рынка внутри дня могут чувствовать себя золотодобывающие компании на фоне попыток драгоценного металла продолжить рост в условиях более низких доходностей госооблигаций США. В мире тем временем намечается еще один геополитический кризис, связанный с отношениями Китая и Тайваня и возможным вмешательством западных стран.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».