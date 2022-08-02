«Группа Эталон» опубликовала результаты операционной деятельности за 2 квартал 2022 года

Продажи недвижимости упали на 57% г/г. со 122 до 53 тыс. квадратных метров.

В денежном выражении продажи сократились на 61% г/г. с 24,9 до 9,6 млрд рублей.

Количество новых контрактов составило 1216 шт., -47% г/г.

Средняя цена квадратного метра упала на 11% г/г. до 182 тыс. рублей.

Провальный второй квартал был ожидаем. Ипотечное кредитование в России в апреле–мае сократилось на 70%, поэтому результаты «Эталона» соответствуют рыночной динамике. Руководство оптимистично смотрит на следующее полугодие, считают, что снижение ставки в совокупности с вводом новых объектов компенсируют выпадение продаж во втором квартале. Их ожидания можно объяснить, из последних данных ЦБ можно увидеть восстановление спроса на ипотеку в июне, хотя льготная ставка начала действовать только со второй половины месяца.