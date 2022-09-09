ЦБ предложил способ компенсации потерь частных инвесторов

Речь о компенсации за заблокированные активы. После начала СВО у российских инвесторов заблокировали паи фондов, иностранные акции на Московской бирже, еврооблигации, а также депозитарные расписки у подсанкционных брокеров. Через некоторые время были частично заблокированы иностранные акции на СПб бирже.

ЦБ решил воспользоваться активами нерезидентов недружественных стран, которые заморожены уже с нашей стороны.

Что планируется сделать?

Деньги нерезидентов на счетах типа «С» инвестируют в российские активы.

Из полученной прибыли создадут компенсационный фонд, который будет пополняться.

Деньги из фонда будут распределяться пострадавшим инвесторам.

Для того, чтобы оценить эффективность способа, нужны точные данные по замороженным активам с двух сторон. НАУФОР приводит следующие цифры:— замороженные активы иностранных инвесторов = 312 млрд $.— замороженные иностранные активы российских инвесторов = 30 млрд $.ЦБ говорит, что у физиков заблокировано именно иностранных акций на сумму около 5,3 млрд $. При этом непонятно, сколько средств на счетах типа «С», так как туда попадают в основном купоны и дивиденды. Поэтому оценить сроки, в которые инвесторам компенсируют все потери, сложно. Но это хоть какой-то прогресс в решении проблемы.