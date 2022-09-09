События предстоящей недели (12 — 18 сентября 2022 года)
9 Сентября 2022
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут ФСК ЕЭС, «Энел Россия» и «Абрау-Дюрсо».
Вторник, 13 сентября
Акционеры ПАО «Энел Россия» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.
Среда, 14 сентября
ФСК ЕЭС проведет собрание акционеров. На повестке дня реорганизация компании путем присоединения ПАО «Россети».
Четверг, 15 сентября
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Абрау-Дюрсо» одобрит сделку, в которой общество имеет заинтересованность.