Дивидендный дайджест (12-18 сентября 2022)

Эта неделя не принесла нам новых рекомендаций. Получается достаточно короткий дивидендный сезон. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

Прошла отсечка у ТМК и Русаква.

Совет директоров «Полюса» обсуждал дивиденды по итогам 2021 года, но в итоге решил ничего не платить.

Появилась хоть какая-то информация про «Алросу», даже немного затронули тему дивидендов. Сергей Иванов отметил, что компания не испытывает давления со стороны акционеров по поводу дивидендов. То есть «Алроса» может придержать пока деньги на случай очередного форс-мажора.

Х5 будет выплачивать дивиденды только после снятия санкционных ограничений. Компания, видимо, самостоятельно не ищет возможностей для выплат.

Зато это делает «Мать и Дитя». Руководство сообщило, что компания хочет заплатить по итогам 2021 года и за полугодие 2022 года. Деньги, осталось найти возможность. И вроде как один вариант прорабатывается. Недавно вышла новость о том, что владелец клиник «Мать и дитя» Марк Курцер зарегистрировал «МД Медикал груп» в рамках реструктуризации. Возможно, это первый шаг к выплате дивидендов.

Минфин планирует получить от госбанков дивиденды в 2023 году. Уточняется, отдельные банки могут и не заплатить из-за финансовых проблем.