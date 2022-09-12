Росстат отчитался о ВВП во 2 кв. 2022 года

Объем ВВП России за II квартал 2022 г. составил в текущих ценах 34663,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2021 г. составил 95,9%, относительно I квартала 2022 г. – 100,6%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2022 г. по отношению ко II кварталу 2021 г. составил 117,0%. Объем ВВП за I полугодие 2022 г. составил в текущих ценах 69292,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2021 г. составил 99,6%.

Ранее снижение во 2 квартале оценивалось в 4%, так что корректировка показателя немного ухудшила оценку. Снижение в первом полугодии на 0,4% обусловлено наличием роста в первом квартале на 3,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Если предположить, что в третьем квартале экономику не ждет «отскок», экстраполируя данные второго квартала на год с учетом уже имеющихся данных можно ожидать снижения ВВП по итогам года на уровне 2,5-3%.

По данным сентябрьского опроса ЦБ консенсус-прогноз экономистов по снижению ВВП составляет -4,2%. Последний прогноз самого ЦБ в квартальном отчете о ДКП содержал значение -4-6% по итогам года. Пока все идет к тому, что снижение будет даже ниже самых смелых прогнозов текущего момента. Ситуацию может изменить только существенное падение ВВП в 4 квартале, для чего пока нет предпосылок.