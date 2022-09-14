МинФин переключается на сектор удобрений

МинФин наконец-то переключил свой взор с нефтегазового сектора на сектор удобрений. И не удивительно, ведь скоро с «Газпрома» и брать нечего будет. Поэтому дополнительные 100 млрд рублей планируется вытрясти из «ФосАгро», «Акрона», «Уралкалия», «Куйбышевазота».

А вытрясти собираются путём введения экспортных пошлин на все виды удобрений. По приблизительной оценке, 12% экспортной выручки будет изъято государством.

Тут сразу возникает 2 проблемы:

Увеличение сроков реализации инвестиционных проектов. Снижение дивидендных выплат.

Если с первым пунктом понятно, что вырастет долговая нагрузка на компании, то вот второе не обрадовало инвесторов. Уже сегодня котировки компаний этой отрасли снижаются сильнее остального рынка.

Такие истории, как «Акрон» и «ФосАгро» продолжат выплаты, но дивидендная доходность по ним будет существенно ниже. Помочь ситуации, может резкое ослабление рубля, но и он укрепляется на текущий момент.

Самый негативный момент для этой отрасли в том, что цены на удобрения хоть и остаются высокими, но на текущий момент имеют тенденцию к снижению. И это несмотря на то, что многие предприятия по производству удобрений в ЕС прекратили производство из-за высоких цен на газ, который необходим для производства азотных удобрений.