Дивидендный дайджест 16.09.2022

Эта неделя не принесла нам новых рекомендаций. Дивидендный сезон подходит к концу. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

В пятницу будет последняя возможность купить «Росдорбанк» с дивидендами. На этой неделе акционеры банка утвердили рекомендацию.

МКБ не планирует платить дивиденды по итогам 2021 года.

Появилось несколько новостей о присоединении «Росстетей» к ФСК, в том числе и про потенциальные дивиденды. Рюмин сказал, что дивиденды будут обсуждаться уже в начале 2023 года. К тому времени объединение завершится и будут известны результаты за 2022 год.

Компании «Газпром энергохолдинга» (ОГК-2, ТГК-1 и «Мосэнерго») приняли новую дивполитику. Единственное отличие от старой политики — закрепили документально распределение дивидендов из ❗скорректированной❗ прибыли. За 2021 год так и платили.

«Роснефть» показала прибыль за 1 пол. 2022 года. Она на 13% выше, чем год назад. Ожидания, конечно, были повыше. Сечин сказал, что результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста выплат по итогам года. Но при этом рекомендаций по выплате пока не было. Аналитики прогнозируют около 20 руб. на акцию за 1 пол., доходность — 5,5%.