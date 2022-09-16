События предстоящей недели (19 — 25 сентября 2022 года)

Собрания акционеров проведут НПО «Наука», «Южный Кузбасс», «ФосАгро», «КуйбышевАзот», «Татнефть» и «Инград».

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Росдорбанк».

Понедельник, 19 сентября

Акционеры НПО «Наука» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Вторник, 20 сентября

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Южный Кузбасс» одобрит сделку, в которой компания имеет заинтересованность.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 14 ноября, закроет ЧКПЗ. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Росдорбанк». На одну акцию компания выплатит 11,08 рубля.

Среда, 21 сентября

Акционеры ПАО «ФосАгро» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Четверг, 22 сентября

Внеочередное собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» примет решение о выплате дивидендов.

ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Пятница, 23 сентября

Акционеры ПАО «Химпром» на внеочередном собрании переизберут совет директоров и утвердят устав компании в новой редакции.

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Инград» примет решение о реорганизации компании.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 17 ноября, закроет ПАО «ЭсЭфАй».