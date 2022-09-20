Рецессия в Еврозоне практически неизбежна

Экономисты, опрошенные Bloomberg, считают, что вероятность падения ВВП в ЕС в течение двух кварталов подряд в ближайший год выросла до 80%.

Причина высокого риска рецессии в еврозоне связана с дефицитом энергии в зимний период, ростом инфляции и ключевой ставки, что приведет к значительному спаду экономической активности.

В связи с ограничением поставок газа из России в Европу существенно выросла стоимость электроэнергии. Некоторые компании даже вынуждены были останавливать производство. В итоге жители Европы готовятся к возможным введениям нормы потребления электроэнергии и периодическим отключениям.

Рост цен на электроэнергию приводит к еще одной проблеме ЕС — растущая инфляция, которая по прогнозам в конце года может составить почти 10%, что является максимальным показателем за последние 30 лет.

Для борьбы с возросшей инфляцией Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) будет вынужден повышать процентную ставку до 2%. Текущая ставка составляет 0,75% и в октябре ожидается повышение на 75 б.п., а в феврале следующего года ставка может достигнуть своего пика в 2%.

Повышение процентной ставки совместно с другими негативным факторами (например, проблемами в цепочках поставок) приведет к спаду производства.