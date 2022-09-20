Индекс Московской биржи сегодня падает на 4,75%

Правительство изучает возможность поднять налоги для экспортеров сырья и обсудит этот вопрос на заседании 20 сентября. Под раздачу попадут нефтегазовые компании, производители удобрений и угля. Те экспортоориентированные отрасли, которые еще держатся на плаву на фоне высоких цен на сырье.