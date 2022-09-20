Индекс Московской биржи сегодня падает на 4,75%
20 Сентября 2022
Conomy.ru
Это сильнейшее падение с июня 2022 года. Этому послужило несколько причин:
Правительство изучает возможность поднять налоги для экспортеров сырья и обсудит этот вопрос на заседании 20 сентября. Под раздачу попадут нефтегазовые компании, производители удобрений и угля. Те экспортоориентированные отрасли, которые еще держатся на плаву на фоне высоких цен на сырье.
Госдума одобрила поправки в УК, где ввели понятия «мобилизация» и «военное время». Также ужесточили наказание за дезертирство или неявку контрактника или призывника на службу продолжительностью свыше месяца "в период мобилизации или военного положения.
Все это происходит на фоне новостей о проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.