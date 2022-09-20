Германия национализирует Uniper, который владеет российским «Юнипро»

Ранее мы писали о том, что немецкая энергетическая компания Uniper находится на грани банкротства на фоне ограничения поставок газа из РФ и возросших цен на топливо. Убытки доходят до 100 млн евро в день.

В качестве одной из мер спасения корпорации и предотвращения энергетического кризиса в стране правительство Германии рассматривает национализацию Uniper с выкупом доли у финской компании Fortum в размере 77,96% по низкой цене и дальнейшее финансирование нескольких миллиардов евро путем увеличения капитала.

Однако в осуществлении данной сделки есть определенные сложности, т.к. основным владельцем Fortum является правительство Финляндии, которое испытывает сильное давление от оппозиционных партий из-за провала переговоров с Германией и пустой тратой денег налогоплательщиков. У Fortum тоже не все гладко и компания не раз увеличивала свой кредитный лимит.

В России Uniper владеет 83,73% акций генерирующей компании «Юнипро» (UPRO), долю в которой немецкая компания пытается продать в рамках санкционного тренда по уходу западных корпораций с российского рынка.

Смена мажоритарного акционера Uniper не отразится на сделке по продаже российской генерирующей компании. В настоящий момент сделка заморожена из-за необходимости получения специального разрешения президента РФ, о котором мы также писали ранее. Основными претендентами на покупку считаются структуры «Газпрома» и «Интер РАО».