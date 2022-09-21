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  3. Эталон опубликовал отчет по МСФО за первую половину 2022 года

Эталон опубликовал отчет по МСФО за первую половину 2022 года

21 Сентября 2022

Conomy

Эталон

Conomy.ru

  • Выручка упала на 18%, с 39,9 до 32,7 млрд рублей.

  • Удачная сделка по слиянию принесла компании 12 млрд рублей, в результате чего прибыль выросла в 9 раз, с 1,3 до 11,7 млрд рублей. Без нее у компании убыток в 300 млн рублей.

  • Чистый долг/EBITDA 0,15x.

  • FCF -21,2 млрд рублей.

Итого, выручка у компании ожидаемо снизилась. Прибыль нарисована. Если заглянуть в отчет о движении денежных средств, то там убытки. Дивиденды скорее всего отменят, либо выплатят в незначительном объеме.

Теги: etln