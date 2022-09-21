Эталон опубликовал отчет по МСФО за первую половину 2022 года
21 Сентября 2022
Conomy.ru
Выручка упала на 18%, с 39,9 до 32,7 млрд рублей.
Удачная сделка по слиянию принесла компании 12 млрд рублей, в результате чего прибыль выросла в 9 раз, с 1,3 до 11,7 млрд рублей. Без нее у компании убыток в 300 млн рублей.
Чистый долг/EBITDA 0,15x.
FCF -21,2 млрд рублей.
Итого, выручка у компании ожидаемо снизилась. Прибыль нарисована. Если заглянуть в отчет о движении денежных средств, то там убытки. Дивиденды скорее всего отменят, либо выплатят в незначительном объеме.