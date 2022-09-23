Мобилизация и ВВП

21 сентября было объявлено о начале частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе. Новость заблаговременно начала отражаться на котировках фондового рынка, которые показали худший результат с 24 февраля. Не ограничиваясь влияниям ситуации на фондовый рынок, порассуждаем, как мобилизация может сказаться на экономике страны. По словам министра обороны Сергея Шойгу мобилизация коснется примерно 1% мобилизационного резерва. Называлась цифра в 300 тысяч мобилизованных. Конкретные предельные параметры в указе засекречены, но цифра в 300 тысяч выглядит правдоподобной.

Трудовые ресурсы России составляют чуть более чем 70 млн человек. Если рассматривать цифру 300 как релевантную, то она составляет около 0,5% экономически активного населения. Поскольку ВВП — это совокупная стоимость производимых товаров и услуг, а производят товары и услуги люди, то при самом грубом рассмотрении можно предположить, что в годовом выражении изъятие такого количества трудоспособного населения из экономической деятельности будет стоить экономике 0,5% ВВП.

С другой стороны, существует так называемый «закон Оукена» (от имени экономиста), который представляет собой эмпирическую зависимость между безработицей и уровнем ВВП. Так, при снижении темпов роста ВВП на 2% безработица растет на 1%. Если предположить, что зависимость работает и в обратную сторону, то снижение занятости на 0,5% приведет к снижению темпов роста на 1%.

Конечно, такие рассуждения очень условны, так как формально мобилизованные не становятся безработными: более того, они будут получать денежное довольствие и, соответственно, смена статуса не повлияет или повлияет не значительно на совокупный спрос в стране.

Еще одним фактором, возможно, даже более существенным, может стать отток за рубеж военнообязанных граждан, который уже начался и продолжится при отсутствии ограничений на выезд. Оценить масштабы явления пока не представляется возможным, однако оно имеет место.

Также стоит отметить, что и мобилизация, и отток населения из страны происходит в рамках наиболее экономически активной группы населения.

Напоследок, стоит учесть и то, что сам факт мобилизации и очередной пример непредсказуемости действительности могут повлиять на экономические настроения. Пока же можно предположить, что мобилизация и связанные с ней факторы могут стоить стране около 0,5% ВВП в годовом выражении.