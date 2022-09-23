Дивидендный дайджест 23.09.2022

Эта неделя не принесла нам новых рекомендаций, зато новостей было много. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

На следующей недели будут отсечки у «Фосагро», «КуйбышевАзота» и НПО «Наука». Акционеры НПО «Наука» и «КуйбышевАзота» уже одобрили выплаты. У «Фосагро» собрание прошло 21 сентября, но опубликованного решения пока нет.

Акционеры «Татнефти» также одобрили дивиденды за 1 пол. 2022 года.

Globaltrans отчитался за 1 полугодие 2022 года, но выплаты дивидендов пока приостановлены, так как у компании торгуются расписки.

Fix Price приостановил действующую дивидендную политику и отменил выплату дивидендов за 2021 год.

Полиметалл также отменил дивиденды за 2021 год. Совет директоров не предложил выплат за 1 полугодие. В компании объяснили, что около 22% акций застряло в НРД. Пока вопрос с ними не решится, дивидендов не будет.

Представитель ИСЧК в беседе с «Финамом» сказал, что в ближайшее время выплаты дивидендов не рассматриваются. Но к 2024 году, когда по прогнозам денежные потоки станут стабильнее, они могут поднять этот вопрос. В последний раз ИСЧК платил в 2016 году 0,3 руб. на акцию.

Вышло несколько новостей про «Газпром». В Минфине считают, что «Газпром» заплатит дивиденды, в бюджет они заложены.

Заместитель Председателя Правления «Газпрома» говорит, что у компании достаточно денег и для выплаты дивидендов, и для высоких капитальных затрат. Кстати, собрание акционеров пройдет уже в следующую пятницу 30 сентября. Федеральный бюджет планирует получить в 2023 году 544,1 млрд рублей. В 2024 году этот показатель вырастет до 845,2 млрд руб. Основная часть придется на дивиденды «Газпрома» и «Сбербанка».