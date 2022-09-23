События предстоящей недели (26 сентября — 2 октября 2022 года)
23 Сентября 2022
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «Соллерс Авто», «Кокс», «Европейская Электротехника», ГК «Самолет», «Московский кредитный банк», ММЦБ, АКБ «Приморье», НК «Русснефть», «Газпром», «РУСАЛ» и «Полюс».
Реестр акционеров под дивиденды закроет НПО «Наука».
Понедельник, 26 сентября
Акционеры ПАО «Соллерс Авто» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.
ПАО «Кокс» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня одобрение сделки.
Вторник, 27 сентября
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Европейская Электротехника» примет решение о выплате дивидендов.
Среда, 28 сентября
Акционеры ПАО «НОВАТЭК» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.
Четверг, 29 сентября
ГК «Самолет» проведет внеочередное собрание акционеров. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.
«Московский кредитный банк» проведет годовое собрание акционеров.
Акционеры ММЦБ на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.
Пятница, 30 сентября
Внеочередное собрание акционеров АКБ «Приморье» утвердит ряд внутренних документов.
НК «Русснефть» проведет повторное годовое собрание акционеров.
Акционеры «Газпром» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.
Внеочередное собрание акционеров ПАО «РУСАЛ» примет решение о выплате дивидендов.
ПАО «Полюс» проведет годовое собрание акционеров.
НПО «Наука» закроет реестр акционеров под дивиденды. На одну акцию компания выплатит 5,93 рубля.