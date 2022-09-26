«Полиметалл» выпустил отчетность за 1 пол. 2022 года

На первый взгляд положение компании хуже, чем у «Полюса». Да и при более тщательном анализе вывод останется прежним. «Полиметалл» придерживается позиции — не продавать с дисконтом. В итоге компания снизила продажи заметно сильнее, чем производство, но при этом средняя цена реализации немного выросла.

У всех финансовых показателей негативная динамика. За ожидаемым снижением выручки последовало еще более сильное снижение EBITDA на 35%. Всему виной возросшие на 34% совокупные затраты на производство. Тут сыграла роль инфляция, дополнительные затраты на оборудование и материалы, а также увеличение вскрышных работ на ряде месторождений. Долговая нагрузка выросла более чем в 2 раза на фоне роста запасов и переоценки долга. Чистый долг/EBITDA достиг 2,3х, а свободный денежный поток стал отрицательным.

Руководство говорит, что во втором полугодии начнет распродавать запасы, так как наладит поставки в Азию.

Сейчас основное внимание приковано к тому, как «Полиметалл» будет разделать активы. Старая схема не сработает из-за указа президента о запрете сделок с иностранными компаниями. Новый план — переехать в дружественную юрисдикцию. Как после этого будут разделять активы и будут ли — неизвестно.

«Полиметалл» сейчас стоит очень дешево, но регистрация компании, заблокированные расписки и неопределенность с активами не позволяют рекомендовать его к покупке.