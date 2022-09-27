Новости рынков 27.09.2022: Северный поток и возможные санкции против черной металлургии

Индекс Мосбиржи в начале дня немного прибавил, но затем вернулся в красную зону.

При этом большинство российских компаний находятся в плюсе. Происходит консолидация после падения на 20% и закрытие шортов. Сейчас все ждут окончания референдумов и реакции российских властей на это событие.

Снижаются в цене металлургические компании на фоне угроз Евросоюза о введении новых запретов на импорт изделий металлургии. В первом пакете санкций в марте запретили поставки проката. Чтобы нанести хоть какой-то вред отрасли, Евросоюзу надо сейчас запретить поставки слябов. Но в таком случае металлургический сектор Европы пострадает даже сильнее.

Европейские страны закупают относительно дешевые слябы в РФ и производят на своих заводах из них готовую продукцию, которая реализуется на внутреннем рынке. Часть местных заводов уже приостановило работу из-за высоких издержек на электроэнергию. Доля российских металлургов в металлургов в мировом экспорте полуфабрикатов составляет почти четверть. Найти замену удастся только с повышением цены.

Также ходили новости о том, что Евросоюз думает над введением ограничений на российские алмазы. Но этот пункт стабильно отвергается Бельгией — крупнейшим импортером алмазов.

У Газпрома произошла авария на нитках Северных потоков. Говорят, что имеет место диверсия. На данный момент это особо не скажется на результатах компании, так как с начала сентября первый поток не работает, а второй так и начинал прокачку с момента постройки.