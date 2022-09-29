Выручка за полгода увеличилась на 18,4%, до 23,7 млрд руб., а чистая прибыль — на 10,5%, до 5 млрд руб.

Основной вклад внес сегмент платежей, где произошло увеличение операций через платежную систему денежных переводов Contact, и «Корпоративные и прочие проекты», где основу составил рост проекта ROWI, который предоставляет факторинг и банковские гарантии для малого и среднего бизнеса.

За последний год компания QIWI заработала 18 млрд руб. чистой прибыли, а текущая капитализация компании составляет 21 млрд руб., т.е. мультипликатор P/E составляет 1,15, при среднем значении показателя 8,77 за последние 4,5 года. Компания существенно недооценена рынком.

В июле на фоне существенного падения стоимости акций QIWI и сложностей для иностранных владельцев расписок, торговавшихся на американской бирже NASDAQ, компания Dalliance Services Company (DSC), подконтрольная владельцу QIWI Сергею Солонину, предложила выкупить акции на сумму до $25 млн по цене от $2,20 до $2,70 за одну акцию. В итоге Сергей Солонин смог выкупить 4 861 390 ADS класса B в дополнение к своим уже имеющимся 10 413 510 акций класса A, что в совокупности составляет 69,7% голосов или доля в капитале в размере 24,4%.

Что касается дивидендов, то несмотря на то, что на данный момент финансовое положение компании остается стабильным, Совет директоров пока не торопится с заявлением о предстоящих дивидендных выплатах в связи с ограничениями Центрального банка России на распределение дивидендов иностранным материнским компаниям и отсутствие связи между Euroclear и НРД, а также из-за неопределенности в отношении влияния санкций на российскую экономику.