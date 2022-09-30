События предстоящей недели (3 — 9 октября 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Белуга Групп», «Кокс» и «Группа Ренессанс Страхование».

Реестр акционеров под дивиденды закроет «НОВАТЭК».

Понедельник, 3 октября

Акционеры ПАО «Белуга Групп» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании закроет, которое состоится 26 октября, закроет ПАО «ОМЗ». На повестке дня одобрение сделки и утверждение устава компании.

Вторник, 4 октября

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Кокс» примет решение о выплате дивидендов.

Среда, 5 октября

Акционеры ПАО «Группа Ренессанс Страхование» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.

Воскресенье, 9 октября

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Новатэк». На одну акцию компания выплатит 45 рублей.