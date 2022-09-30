Дивидендный дайджест 30.09.2022

Сложная неделя для российского рынка, но несмотря ни на что позитивные новости есть. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:Прошли отсечки у «Фосагро», «КуйбышевАзота» и НПО «Наука».

На следующей неделе отсечки у «Газпрома», «Татнефти», «Новатэка» и АКБ «Приморье».

Акционеры «Самолета», «Европейской Электротехники» и «Новатэка» уже одобрили выплаты. И сегодня вышли новости, о том, что акционеры «Газпрома» также одобрили дивиденд размером в 51,03 руб. на акцию.

Positive Technologies решил немного порадовать инвесторов в эти трудные времена и заплатит 5,16 руб. на акцию. Доходность всего 0,5%, но приятно. Эта выплата дополнительная к дивиденду за 2021 год. Компания ориентируется не только на МСФО, но и на управленческую отчетность, по которой прибыль больше. Эту разницу сейчас и выплачивают.

QIWI выпустил неплохую отчетность за 1 пол. 2022 года. Несмотря на то, что на данный момент финансовое положение компании остается стабильным, Совет директоров пока не торопится с заявлением о предстоящих дивидендных выплатах. Проблема, как и у многих, в расписках.