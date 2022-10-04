Bloomberg ознакомился с проектом бюджета РФ на 2023 год и уделил много внимания расходам на армию и силовые структуры.

Совокупные затраты на «Национальную оборону и безопасность» в 2023 году составят 31% от общих затрат. Для сравнения в 2021 году затраты на эту статью составили 26%. По идее разница не столь существенная. Скорее всего в 2022 году траты на «Национальную оборону и безопасность» как раз и будут около 30% с учетом дополнительных 3 трлн руб., о который говорил Силуанов.

Другие статьи расходов не сократятся в абсолютных значениях, так как сама по себе расходная часть бюджета вырастет на 4,2 трлн руб. Но и какого-то буста в экономике ждать не стоит. На статью «Национальная экономика» планируют выделить 3,5 трлн руб., в 2021 году было 3,37 трлн руб.