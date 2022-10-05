В телеграмм-каналах распространилась новость о том, что Евросоюз исключил «Алросу» из санкционных списков.

Звучит так, как будто с «Алросы» сняли санкции, но их со стороны Европы и не было. По факту Евросоюз просто не добавит «Алросу» в новые санкционные списки, которые опубликуют на днях. Неделю назад обсуждались возможные санкции на алмазную продукцию из России. Но на днях Бельгия все-таки продавила свою позицию и ограничения решили не вводить. Напомню, что бельгийском город Антверпен — крупнейший алмазный центр в мире.

После новостей о том, что Евросоюз не будет вводить запрет на импорт алмазов, было понятно, что санкции против «Алросы» не введут, компания производит более 90% алмазов РФ.

Позитив в том, что негатива нет, ситуация хуже не стала.

Но и лучше тоже, «Алроса» до сих пор находится в санкционном списке США, который предполагает вторичные санкции.

Ранее уже писали о том, как обстоят дела в компании: