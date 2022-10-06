Вторая неделя подряд с положительной инфляцией

С 27 сентября по 3 октября недельная инфляция в РФ составила 0,07%, после 0,08% неделей ранее. Пока темпы ее роста низкие и соответствуют годовой инфляции в размере 4,2%, потому говорить о повышении ключевой ставки не приходится.

Скорее наоборот, велика вероятность, что 28 октября на очередном заседании ЦБ совет директоров решит понизить ключевую ставку до 7-7,25%. Более подробно о потенциальном решении узнаем 19 октября, когда выйдет очередной выпуск «О чем говорят тренды». Правда ситуация у нас в стране меняется так быстро, что к заседанию он уже может стать неактуален.

Годовая инфляция на 3 октября — 13,49%