«Народный портфель» в сентябре 2022 года

Московская биржа подвела итоги торгов за сентябрь 2022 года.

За месяц частные инвесторы вложили в российские акции 16,3 млрд рублей.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции Газпрома (35,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (19,1% и 5,4% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (9,5%), Норникеля (8,7%), Яндекса (5,3%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (4,8%), акции Роснефти (4,2%), НОВАТЭК (3,8%) и МТС (3,5%).

«Народный портфель» показал результат -17,78%, что оказалось лучше индекса Московской биржи, который за месяц упал на 18,51%.

«Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.