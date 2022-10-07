Дивидендный дайджест 07.10.2022

Сегодня отсечки по многим акциям. Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

Сегодня последний день торгов с дивидендами и отсечки у «Газпрома», «Татнефти» и АКБ «Приморье».

На следующей неделе отсечки у «Белуги», «Самолета», «Европейской Электротехники» и ММЦБ. Акционеры компаний уже одобрили выплаты.

Акционеры «РуссНефти» одобрили дивиденды по привилегированным акциям — $0,81606 на акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям решили не выплачивать. Напоминаю, что префы не торгуются.

Из проекта бюджета 2023 г. ожидается, что доходы от дивидендов госкомпаний составят 544,1 млрд рублей. В соответствии с прошлогодним документом эта статья в 2023 году должна была принести в два раза больше — 1,033 трлн рублей. При этом уже в 2024-м их планируется увеличение на 301,2 млрд рублей. Стоит понимать, что Минфин обычно дает консервативные оценки.