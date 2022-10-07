События предстоящей недели (10 — 16 октября 2022 года)

Собрание акционеров проведет «Коршуновский ГОК».

Реестры акционеров под дивиденды закроют ГК «Самолет», «Белуга Групп» и «Европейская Электротехника».

Понедельник, 10 октября

ПАО «Группа Позитив» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 1 ноября. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Вторник, 11 октября

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 24 ноября, закроет ГМК «Норильский никель». Акционеры переизберут совет директоров компании.

Среда, 12 октября

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Европейская Электротехника». На одну акцию компания выплатит 0,31 рубля.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составит ГК «Самолет». Владельцы АОИ получат по 41 рублю на ценную бумагу.

Четверг, 13 октября

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Белуга Групп». На одну акцию компания выплатит 150 рублей.

Пятница, 14 октября

ПАО «ПИК СЗ» составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 8 ноября. На повестке дня одобрение сделки.

Акционеры ПАО «Коршуновский ГОК» на внеочередном собрании переизберут совет директоров компании.

Воскресенье, 16 октября

КСК закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, назначенном на 10 ноября.