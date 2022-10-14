Центробанк освободил заёмщиков в выборе страховки по кредиту

Центральный банк Российской Федерации разослал участникам рынка письмо с требованием отказаться от практики навязывания услуг заёмщиков, сообщает «Российская газета». Среди примеров такого поведения Центробанк отмечает предложение по снижению ставки при страховании кредита в указанной компании, которая обычно в таких случаях так или иначе связана с кредитной организацией. В письме подобные действия названы недопустимыми и нарушающими права заёмщика.

Отметим, что в конце сентября РБК сообщил о том, что целый ряд крупных российских банков начал поднимать ставки по потребительским кредитам, а средняя стоимость необеспеченных кредитов достигла отметки в 20,5%. В то же время взять кредит на более выгодных условиях можно с помощью специализированных агрегаторов.

Эксперты рынка полагают, что рост ставок по кредитам начался впервые с конца мая. Тогда максимальные ставки были зафиксированы на уровне 20,51%, но позже ЦБ высчитал среднюю максимальную ставку в крупнейших банках на уровне 6,54%.

Финансовый аналитик Артем Звездин в интервью «Известиям» объяснил повышение ставок ростом числа невозвратных кредитов. «Рост кредитных ставок отражает увеличение банковских рисков», — добавил он. По его словам, в будущем не исключено дальнейшее увеличение ставок.