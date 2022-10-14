События предстоящей недели (17 — 23 октября 2022 года)

Собрание акционеров проведет «Инград».

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Русал».

Понедельник, 17 октября

Акционеры ПАО «Инград» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.

Вторник, 18 октября

ПАО «Бурятзолото» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 ноября. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Среда, 19 октября

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 ноября, закроет ПАО «Сахалинэнерго». На повестке дня переизбрание совета директоров.

Четверг, 20 октября

ПАО «Русал» закроет реестр акционеров под дивиденды. На одну акцию компания выплатит 1,2 рубля.

Пятница, 21 октября

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, которое состоится 16 ноября, закроет ПАО «Айс Стим Рус». Акционеры утвердят аудитора и внутренние документы общества.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 14 ноября, закроет ПАО «Русгрэйн Холдинг». На повестке дня порядок ликвидации общества.