РусГидро может начать строительство противопаводковых ГЭС в Амурской обл. в 2024 г.

Строительство объектов гидрогенерации ожидается в бассейне реки Амур в рамках развития энергетического сектора Дальнего Востока. В ближайшее время не планируется никаких больших инвестиционных проектов по строительству объектов гидрогенерации, поэтому компания рассчитывает на господдержку и механизм ДПМ, т.к. противопаводковые ГЭС нужны не только с энергетической точки зрения, но и с целью снижения риска наводнений в регионе. Например, прошлогодний ущерб от паводков в регионе был оценен в более 13 млрд руб., а 2013 г. — в 527 млрд руб. и тогда пострадали около 190 тыс. человек.

В случае старта строительства в 2024 году противопаводковые гидроэлектростанции будут введены в эксплуатацию в 2029-2030 годах.

Пока речь идет о строительстве двух ГЭС. Ранее «РусГидро» предлагала инвестиционный проект по строительству 4-х противопаводковых ГЭС мощностью 1,562 ГВт — Нижне-Зейская ГЭС (400 МВт), Селемджинская ГЭС (100 МВт), Гилюйская ГЭС (462 МВт) и Нижне-Ниманская ГЭС (600 МВт). Общая стоимость проекта составляла около 320 млрд руб. Тогда компании не удалось получить финансирование, а китайский партнер отказался от участия в проекте.

Некоторые эксперты считают, что строительство ГЭС не решает проблему наводнений в регионе и эффект будет незначительным. Также ГЭС могут нанести непоправимый ущерб экологии региона: исчезновение мест нереста многих видов рыб, ухудшение качества воды, эрозия и т.д. К тому же в ДФО нет дефицита электроэнергии и нужно будет искать возможности для экспорта в Китай.