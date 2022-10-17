«Интер РАО» выкупила активы Siemens Energy в России

Siemens Energy — дочерняя компания немецкого концерна Siemens AG, которая являлась одним из основных поставщиков оборудования для электростанций. В августе на фоне санкций ЕС, которые усложняли ведение экономической деятельности в РФ, компания приняла решение избавиться от своих российских активов.

В России у Siemens Energy были 65% в ООО «СТГТ» (Современные технологии газовых турбин), где 35% принадлежало «Силовым машинам», и ООО «Воронежский трансформатор».

«СТГТ» занимается производством и обслуживанием газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт и SGT5-4000F мощностью 329 МВт. «Воронежский трансформатор» занимает 25% рынка производства и обслуживания силовых и тяговых трансформаторов.

Покупателем российских активов Siemens Energy выступила компания «Интер РАО». Сумма сделки не раскрывается. Одна из целей приобретения — обслуживание газовых турбин зарубежного производства, которое стало невозможно в связи с уходом иностранных специалистов и компаний с российского рынка. Представители компании также считают, что в ближайшее время вырастет спрос на современные турбины и трансформаторы российского производства, в условиях ограниченного доступа к зарубежным аналогам. Сделка усилит позиции «Интер РАО» в сегменте инжиниринга по строительству и обслуживанию энергетических объектов.