Риск рецессии в США вырос до 63%

Согласно экономистам, опрошенным The Wall Street Journal, США в течение следующих 12 месяцев может столкнуться с рецессией с вероятностью 63%. Хотя с июля 2020 года тот же показатель не был выше 50%.

По прогнозам в первом и втором кварталах ожидается падение ВВП США в годовом выражении на 0,2% и на 0,1% соответственно.

Падение ВВП в начале следующего года может быть вызвано борьбой ФРС с высокой инфляцией. Вместе с сокращением экономики работодатели сокращают рабочие места и растет безработица.

Ранее писали о росте риска рецессии в Еврозоне до 80% согласно опросу экономистов Bloomberg. Рецессия в ЕС связана с ростом инфляции и энергетическим кризисом.