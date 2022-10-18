Выручка от азартных игр во Франции в III квартале выросла на 12%

Французский оператор-монополист азартных игр La Francaise des Jeux отчитался о росте выручки в 12% в III квартале 2022 года. Она, следует из аудита, достигла €592 млн.

Основной доход FDJ получила от лотерейного бизнеса — €478 млн, и эта цифра на 14% выше зафиксированной в третьем квартале прошлого года. Доход от ставок на спорт, по данным отчёта, вырос на 11% — до €97 млн. Другие направления деятельности принесли компании €18 млн — на три миллиона больше, чем годом ранее. Один из способов получения таких доходов — партнёрские программы от uffiliates.ru .

Показатели FDJ в третьем квартале превосходят прогнозируемые цифры, и по итогам года в компании ожидают роста выручки уже не в пять, а в восемь процентов. Кроме того, рентабельность компании по индексу EBITDA превысит отметку в 24%. Исполнительный директор FDJ Group Стефан Паллез объясняет рост привлечением новых игроков.

Отметим, что ранее FDJ была государственной компанией, но в 2018 году правительство Франции продало 50% акций, и теперь оператор-монополист остаётся частным бизнесом.