Новый сезон отчетностей на американском рынке

Сезон отчётностей начался очень радужно. Американский фондовый рынок с великим радушием принял отчёты банковского сектора. Позитив основной в том, что фактические результаты превзошли прогнозы аналитиков. Подобная ситуация наблюдалась с AMAZON, когда те же самые аналитики с Уолл-Стрит, забыли в свой прогноз по прибыли на акцию добавить сделку с IPO Rivian. В конечном итоге прибыль на акцию вышла в 7 раз выше «ожиданий».

Такую же картину мы наблюдаем сейчас, занизь оценку = продавай на радостях. Уолл-Стрит заботит лишь одно, их доходы. К тому же, у любого крупнейшего банка, есть свои фонды, доверительное управление и т.д.

Но вернёмся к банкам, если посмотреть, то ничего положительного в отчетах нет. Кредитный портфель вырос незначительно, пользование кредитными картами увеличилось существенно. Значит население беднеет и всё чаще использует заёмные деньги под высокий %. При этом, даже несмотря на то, что прибыль выше ожиданий аналитиков, то картина следующая (чистая прибыль банков за 3 квартал, изменение в % к предыдущему году):

Bank of America (BAC): -8%.

JPMorgan Chase (JPM): -17%.

Citigroup (C): -25%.

Morgan Stanley (MS): -29%.

Wells Fargo (WFC): -31%.

Goldman Sachs (GS): -43%.

Допустим это банковский сектор, повышение ставок и возможный долговой кризис имеют отложенный эффект. Но сегодня вышел отчет Procter & Gamble из реального потребительского сектора, их выручка увеличилась на 1,3% г/г. При том что инфляция 8,5%. Несомненно, на финансовые результаты оказало влияние резкое укрепление доллара, но это не отменяет того факта, что мы уже в рецессии. Многие информационные сервисы начали говорить про смену тренда, про то, что нашли дно на рынке. Но дно на рынке будет тогда, когда никто даже не сможет предположить, где оно. Ведь дно образуется только тогда, когда происходит паника и массовые распродажи, а их ещё не было.