ПАО «РусГидро» — производственные результаты за 9 мес. 2022 года

Выработка электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС составила 103,8 млрд кВт·ч, что на 4,72% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. (108,942 млрд кВт·ч). Несмотря на то, что выработка на Богучанской ГЭС увеличилась на 21,8% до 15 млрд кВт·ч.

За счет роста спроса на электроэнергию в ДФО выработка тепловыми станциями на территории Дальнего Востока выросла на 8,2% с 18,853 млрд кВт·ч до 20,4 млрд кВт·ч.

Отпуск тепла в сравнении с прошлогодними результатами за 9 мес. сократился на 4,17% с 19,931 млн Гкал до 19,1 млн Гкал.

Незначительное снижение производственных показателей отражает относительную стабильность операционной деятельности, которая обусловлена неплохой диверсификацией станций по бассейнам рек и эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС.