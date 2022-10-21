События предстоящей недели (24 — 30 октября 2022 года)

Собрание акционеров проведет ОМЗ.

Понедельник, 24 октября

ПАО «Лензолото» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 16 ноября. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

АКБ «Авангард» составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, назначенном на 17 ноября. Акционеры примут решение о выплате дивидендов.

ПАО «Ковровский механический завод» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 18 ноября. На повестке дня утверждение устава компании в новой редакции.

Вторник, 25 октября

УК «Арсагера» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 18 ноября. На повестке дня вопрос выплаты дивидендов.

Среда, 26 октября

Акционеры ПАО «ОМЗ» на внеочередном собрании утвердят изменения в устав компании.

Пятница, 28 октября

ПАО «Белуга Групп» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 21 ноября. На повестке дня утверждение устава компании в новой редакции.